«Мало что изменилось»: жители Израиля — об обстановке в стране после атаки на Иран

Магазины Израиля работают в обычном режиме, а граждане не скупают продукты про запас. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Валентин. Он уточнил, что некоторые работодатели объявили выходной, также закрыты сады и школы.

«Сейчас уже на юге Израиля спокойно, магазины работают, люди спокойные, в бомбоубежище никто не прячется. На работе оповестили, что сегодня выходной и нет разрешения работать. Сады и школы тоже предупредили, что дети должны остаться дома в связи с указом службы тыла. Проживаю в Кирьят-Гат. Сегодня пятница, в этот день всегда люди закупаются на всю следующую неделю. Честно, мало что изменилось, но по ощущениям чуть больше людей, чем обычно. Паники нет, никто не бегает по магазинам, так сказать», — сказал он.

Еще одна жительница Израиля Мария в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что ее семья купила продукты на пару дней. По словам девушки, местные власти остаются на связи с гражданами и помогают наиболее незащищенным слоям населения.

«Все пока спокойно. Люди, конечно, взволнованы, купили продукты на пару дней, следим за командованием тыла. Очень благодарны местным властям, что остаются на связи с местными жителями — в социальных сетях, объясняют правила безопасности и обстановку и, что важно, проявляют внимание к одиноким пожилым людям и инвалидам, чтобы они не оставались одни в такой период. Соседи сплотились — к вновь приезжим внимательны. Все объясняют и показывают, где укрытия. Инфраструктура работает в режиме ЧС, у всех приходят оповещения о предстоящих атаках. Я волнуюсь, но полностью доверяю службам командования тыла и очень благодарна им, что они остаются на связи с общественностью», — заявила она.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

После этого в сети появились сообщения, что жители Израиля сметают продукты с полок магазинов в ожидании ответного удара Ирана.

Ранее в Госдуме призвали мировое сообщество осудить действия Израиля.