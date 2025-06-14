В Росавиации прояснили ситуацию с рейсами в ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке

В Росавиации заявили, что авиакомпании России продолжают штатно летать в ОАЭ

Авиаперевозчики России продолжают штатно летать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, из-за закрытия воздушного пространства Ирана некоторые маршруты были скорректированы: они стали более длинными за счет использования неба над Египтом, Оманом и Пакистаном.

«Между Россией и ОАЭ рейсы выполняют пять отечественных авиакомпаний, частотность достигает полусотни рейсов в неделю. Билеты на рейсы есть в обоих направлениях», — отметил Кореняко.

Он добавил, что авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi приостановили полеты в Россию и обратно. В случае отмены рейса клиенты обычно могут перебронировать путешествие, вернуть деньги или получать ваучеры.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают атаковать военные объекты Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.