В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы, по уточненным данным, «ушли» 11 самолетов, совершавших рейсы в столицу Татарстана», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропорта Казани вводили утром 15 июня. Аналогичные меры затронули авиагавани Ижевска и Нижнекамска. Спустя несколько часов аэропорт Ижевска возобновил работу.

Накануне ограничения вводились в аэропортах таких городов, как Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка). Утром 14 июня работа воздушных гаваней была возобновлена.

Ранее Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из 10 российских аэропортов.