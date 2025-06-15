Минздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших от падения камней с фасада дома

Минздрав: пострадавшим при падении фасада дома в Москве не нужна госпитализация

Пострадавшим от обрушения фасада в районе Китай-города в Москве медики оказали помощь на месте. Об этом сообщила пресс-служба столичного Минздрава.

На место обрушения оперативно прибыли две бригады скорой помощи. Однако пострадавшим не понадобилась госпитализация.

По данным канала «112», инцидент случился в Спасоглинищевском переулке. В результате пострадали мужчина и две женщины. По предварительной информации, у них диагностировали травмы головы и рук.

В мае в Санкт-Петербурге часть лепнины упала со здания в Центральном районе. По словам очевидцев, инцидент произошел на Кирочной улице, во время обрушения никто не пострадал. По словам сотрудников администрации Центрального района, место инцидента оградили. Там работали представители управляющей компании.

В апреле в Петербурге на семилетнего ребенка упал кирпич с фасада здания. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, он находился в реанимации.

Ранее в Подмосковье упал балкон с пенсионерками.