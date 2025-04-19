В Подмосковье упал балкон с пенсионерками

В Голицыно в Одинцовском городском округе Московской области два человека пострадали из-за обвалившегося балкона в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Балкон обрушился в доме на Западном проспекте в момент, когда на нем находились пенсионерки в возрасте 61 года и 66 лет. Вместе с частью конструкции женщины рухнули со второго этажа.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, пострадавшим вызвали скорую помощь, они госпитализированы с различными травмами.

По словам местных жителей, ЧП произошло из-за состояния балконов в данном доме, люди ранее уже обращались в управляющую компанию.

Администрация отметила, что в доме проведут ремонт фундамента, внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада, включая ремонт балконных плит.

16 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге 80-летняя женщина упала с балкона на припаркованный автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина приземляется на крышу черного легкового автомобиля, припаркованного возле многоэтажного дома. После удара у машины включается сигнализация, а пенсионерка пытается подняться. По информации источника, пострадавшую госпитализировали. Предварительно, пенсионерка упала с балкона, когда мыла окна.

Ранее дерево рухнуло на людей из-за сильного ветра в российском городе.