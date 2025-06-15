В центре Москвы рухнул фасад здания

112: три человека пострадали при падении фасада здания в центре Москвы

В Басманном районе Москвы рухнул фасад здания. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент случился в Спасоглинищевском переулке. В результате пострадали три человека: мужчина и две женщины. По предварительной информации, у них диагностировали травмы головы и рук.

В мае в Санкт-Петербурге часть лепнины упала со здания в Центральном районе. По словам очевидцев, инцидент произошел на Кирочной улице, во время обрушения никто не пострадал. По словам сотрудников администрации Центрального района, место инцидента оградили. Там работали представители управляющей компании.

В апреле в Санкт-Петербурге на семилетнего ребенка упал кирпич с фасада здания. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, он находился в реанимации. У пациента предварительно диагностировали перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Ранее в Подмосковье упал балкон с пенсионерками.