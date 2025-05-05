В центре Петербурга с исторического дома обрушилась часть фасада

В Петербурге часть лепнины упала со здания в Центральном районе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам очевидцев, инцидент произошел на Кирочной улице, во время обрушения никто не пострадал. На кадрах с места видно, что один из элементов декора, предположительно, располагавшегося под крышей, разбился. Кусок лепнины сбил флаг города.

По словам сотрудников администрации Центрального района, место оградили, на месте работают представители управляющей компании.

«По адресу ул. Кирочная д. 18 произошло падение слабо держащихся участков штукатурного слоя. В результате инцидента никто не пострадал», – рассказали в администрации.

По словам местных жителей, это не первое обрушение фасада дома. Подобный инцидент произошел летом прошлого года. Само здание было построено в 1864-1867 годах. В декабре 2024 года петербуржцы уже жаловались на изношенность дома.

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