В Индии число погибших в результате крушения самолета превысило 270 человек

Число погибших в результате крушения пассажирского самолета Boeing 787 в Индии выросло до 274. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

В материале подчеркивается, что речь идет только о людях, тела которых были найдены на месте происшествия и доставлены в морг больницы города Ахмедабада. Среди погибших есть не только пассажиры лайнера, но и те, кто находился на земле.

Крушение самолета 787 в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат, произошло 12 июня. Воздушное судно принадлежало компании Air India и следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон. Однако почти сразу после вылета лайнер рухнул на общежитие студентов-медиков. Всего на его борту находились 242 человека, из них выжил только один.

13 июня издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что на месте ЧП был обнаружен один из двух бортовых самописцев самолета. Специалисты нашли тот «черный ящик», который находился в задней части воздушного судна. По информации журналистов, его расшифровкой займется генеральный директорат гражданской авиации.

Ранее выживший в авиакатастрофе в Индии пассажир рассказал о своем спасении.