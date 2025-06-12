В Индии разбился пассажирский самолет

При крушении самолета в индийском Гуджарате погибли более 100 человек

Самолет Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар штата Гуджарат на западе Индии.

Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. На борту находились 242 человека, в том числе 11 детей. По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было.

По информации портала Flightradar, первый полет лайнер совершил в 2013 году.

Как сообщает NDTV, самолет мог упасть из-за столкновения с птицами.

Аэропорт, откуда вылетел потерпевший крушение самолет, временно приостановил полеты.

Первые кадры с места авиакатастрофы — в галерее «Газеты.Ru».