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Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии пассажир рассказал о спасении

Выживший в крушении самолета в Индии пассажир назвал свое спасение чудом
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Единственный выживший при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии Вишваш Кумар рассказал журналистам телеканала DD News, что сам не понимает, как остался жив.

40-летний Кумар — гражданин Великобритании индийского происхождения. По словам мужчины, он возвращался в Лондон после визита к семье и сидел у окна возле аварийного выхода. В Индии его спасение уже называют чудом, ведь из 242 человек на борту выжить смог только он.

Он вспомнил, как сразу после взлета самолет начал вести себя странно, а через несколько секунд врезался в здание. После этого вспыхнул пожар, а левая рука мужчины получила ожоги.

Кумар признался, что сначала решил, что тоже не сможет спастись — он вспоминает, как вокруг него кричали люди.

«Но когда я открыл глаза, я понял, что жив, и попытался отстегнуться от сиденья и выбраться оттуда, где мог», — добавил он.

Позже очевидцы рядом с местом катастрофы сняли на видео, как Кумар, хромая, добирается до машины скорой помощи — его сначала приняли за одного из пострадавших на земле. Лишь позже стало понятно, что он был на борту разбившегося лайнера. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18. По предварительным данным, россиян и белорусов на борту не было.

Бывший старший пилот, капитан Сорабх Бхатнагар, заявил журналистам, что, по предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба двигателя потеряли мощность.

Ранее эксперты предположили, что авиакатастрофа в Ахмадабаде могла произойти из-за столкновения лайнера с птицами.

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Крушение самолета в Индии
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