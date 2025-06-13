На Украине обвинили миллиардера Новинского в неуплате налогов

На Украине бизнесмена Новинского обвинили в неуплате налогов на $103 млн

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение бывшему депутату Верховной рады и бизнесмену Вадиму Новинскому в неуплате налогов на сумму свыше 4,3 млрд гривен (примерно $103 млн). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Состояние Новинского в 2023 году оценивалось в $1,4 млрд, что поставило его на третье место в рейтинге самых состоятельных людей Украины.

«По данным следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году он [Новинский] продолжил свою предпринимательскую деятельность в стране, став налоговым резидентом. Однако, вопреки требованиям законодательства, не задекларировал полученные за границей доходы и не уплатил налог на доходы физлиц в сумме более 4,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что бывший депутат получил инвестиционный доход свыше 25 млрд гривен (более $600 млн) от продажи активов, включая акции иностранных компаний, работающих на Кипре. Хотя ГБР не уточняет фамилию депутата, однако по опубликованной фотографии видно, что это Вадим Новинский.

До этого Вадим Новинский заявил, что основой политики правительства Украины стало разжигание ненависти.

Ранее Новинский пригрозил опубликовать компромат на президента Украины Владимира Зеленского.