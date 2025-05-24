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Экс-депутат Рады назвал основу политики Зеленского

Экс-депутат Рады Новинский: разжигание ненависти стало основой политики Киева
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Alina Smutko/Reuters

Основой политики правительства Украины стало разжигание ненависти. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Экс-депутат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, в частности, активизировал преследование канонической УПЦ. По его словам, сейчас на Украине установлена диктатура, а народ «живет в атмосфере страха».

«Наши архиепископы подвергаются гонениям, против них возбуждаются совершенно ложные уголовные дела, избиваются наши прихожане, отбираются наши церкви, так что на Украине процветает сатанизм. Каждый день церкви и храмы захватывают вооруженные люди, которые приходят, выгоняют священников, избивают верующих, детей, стариков, женщин», — сказал Новинский.

6 мая Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела против троих священнослужителей канонической УПЦ. По данным ведомства, им грозит до восьми лет лишения свободы. В СБУ отметили, что одним из подозреваемых является руководитель религиозной общины Фастовского района Киевской области.

Ранее стало известно, что на Украине проведут проверку одной из митрополий канонической УПЦ.

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