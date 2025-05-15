Украинский миллиардер Вадим Новинский сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что опубликует компромат на президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что информация будет содержать «многие нелицеприятные моменты, связанные с высшим руководством страны в первые дни войны». По словам Новинского, в ближайшее время он примет решение о том, когда и как обнародует эти данные.

Также миллиардер предупредил президента, что может обратиться в суд с иском против украинского лидера «для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений в свой адрес».

«Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: «Господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность», — написал Новинский.

Он добавил, что прошедшие три года показали, что лидер Украины не выполнил ни одну из этих задач.

12 мая депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, заявил, что отставка Зеленского с поста президента является лучшим решением для Украины.

Ранее Зеленскому предложили два выхода для решения конфликта на Украине.