Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в Израиль и Иран до 26 июня

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в Израиль и Иран. Об этом рассказал пресс-секретарь федерального агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Также пилотам предписано не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака, Иордании и Ирана. Ограничения были выданы Росавиацией в виде извещений NOTAM.

Предварительно, запрет будет действовать до 26 июня 2025 года.

До этого посольство РФ порекомендовало россиянам воздержаться от путешествий в Израиль.

В посольстве призвали россиян, которые находятся в еврейском государстве, оставаться вблизи безопасных мест и укрытий. При этом тем, кто имеет возможность покинуть Израиль, посоветовали сделать это на время обострения конфликта.

После ударов Израиля по Ирану аэропорт Бен-Гурион был закрыт. На этом фоне израильские авиакомпании El Al и Arkia решили эвакуировать авиапарк из Израиля.

Ранее Госдеп создал группу по эвакуации граждан США из стран Ближнего Востока.