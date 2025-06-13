Госдеп создал группу по эвакуации граждан США с Ближнего Востока

ABC: Госдеп после атак Израиля создал группу по эвакуации с Ближнего Востока

Госдепартамент создал рабочую группу по Ближнему Востоку для потенциальной эвакуации граждан США из региона. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источники в ведомстве.

«‎Госдепартамент создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая сосредоточится на потенциальной эвакуации американских граждан из региона», — говорится в материале.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Ранее в ЕС заявили о готовности поддержать усилия по урегулированию на Ближнем Востоке.