Сирия закрыла воздушное пространство

Сирия закрыла свое воздушное пространство до 15:00. Об этом заявил глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад ас-Слейби, передает агентство SANA.

«Сирийское небо будет закрыто до 15:00 для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», — передает агентство.

Отмечается, что запрет полетов может быть продлен или отменен до назначенного срока.

Перед этим авиакомпания Syrian Airlines объявила о временной приостановке всех рейсов в ОАЭ и Саудовскую Аравию и из этих стран.

До этого в Израиле полностью эвакуировали аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Министерство обороны Израиля заявило, что большая часть высших руководителей Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе. Отмечается, что об этом доложили министру обороны Израиля Исраэлю Кацу.

Ранее Госдеп создал группу по эвакуации граждан США из стран Ближнего Востока.