Минобороны Израиля сообщило о ликвидации большей части руководства ВВС Ирана

Министерство обороны Израиля заявило, что большая часть высших руководителей Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе. Сообщение приводит Haaretz.

«Большая часть высшего руководства военно-воздушных сил Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом доложили министру обороны Израиля Исраэлю Кацу.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.