В Иране сообщили о жертвах среди мирного населения в результате атаки Израиля

МВД Ирана: в результате атаки Израиля погибли мирные жители, в том числе дети

В результате атаки Израиля на Иран погибли мирные жители, в числе жертв есть дети. Об этом сообщил министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени в эфире гостелерадиокомпании, пишет ТАСС.

«Выражаю соболезнования иранскому народу в связи с мученической кончиной ряда военачальников и ученых-атомщиков, а также мирных жителей, включая детей. Мы решительно осуждаем это трусливое и бесчеловечное преступление», — сказал он в эфире гостелерадиокомпании.

По его словам, виновных ждет суровое наказание.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Ранее в Иране подняли красный флаг мести над мечетью Джамкаран.