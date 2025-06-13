Аэропорты Египта находятся в режиме повышенной готовности на фоне атаки Израиля на Иран

Аэропорты Египта функционируют в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все воздушные гавани страны приведены в состояние повышенной готовности для приема рейсов, которые могут изменить маршрут. Об этом сообщило египетское министерство гражданской авиации, его цитирует РИА Новости.

«В свете нынешних событий и быстрого роста напряженности в регионе министерство гражданской авиации подчеркивает, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме», — говорится в заявлении ведомства.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Ранее стало известно, сколько израильских самолетов бомбили Иран.