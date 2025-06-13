Стало известно, сколько израильских самолетов бомбили Иран

ЦАХАЛ: в ударах по Ирану участвовали 200 истребителей, поражены более сотни целей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала более 200 истребителей для ударов по Ирану, поражены порядка 100 целей на его территории. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Эффи Дефрин.

По ее словам, на данный момент сброшено более 330 различных боеприпасов.

Дефрин заявил, что удары Израиля были «частью точной и синхронизированной операции» и что его пилоты «продолжают наносить удары по военным целям и объектам ядерной программы в различных районах Ирана».

В ЦАХАЛ также утверждают, что ликвидировали трех самых высокопоставленных военных командиров Ирана, в том числе начальника штаба вооруженных сил республики Мохммада Багери и командующего КСИР Хосейна Салами.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее стало известно, что США могут присоединиться к ударам Израиля по Ирану.