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В Индии уточнили данные о погибших в авиакатастрофе Boeing 787

Полиция Индии: в результате крушения самолета Boeing 787 погибли 240 человек
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Amit Dave/Reuters

Полиция индийского города Ахмедабад заявила о том, что в результате крушения самолета Air India, летевшего в Лондон, погибли более 240 человек. Об этом сообщает Reuters.

СМИ ранее называли цифру в 294 погибших. Старший офицер полиции Ахмедабада Видхи Чаудхари пояснил агентству, что ранее озвученное количество погибших включало фрагменты тел.

Авиакатастрофа случилась 12 июня днем в районе Меганинагар, вблизи аэропорта Ахмадабада, расположенного в штате Гуджарат на западе Индии. Самолет вылетал в Лондон с 242 пассажирами на борту. Полиция добавила, что на место инцидента оперативно прибыли группы экстренного реагирования, включая пожарных.

До этого индийское агентство ANI уточнило, что на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India был найден один выживший. Отмечается, что в настоящее время он проходит лечение.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.

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Крушение самолета в Индии
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