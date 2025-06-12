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В Индии заявили, что у пассажиров упавшего самолета Air India не было шанса выжить

Глава МВД Индии: спасти кого-либо при крушении самолета в Индии не было шансов
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Amit Dave/Reuters

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который потерпел крушение на западе Индии, был заправлен почти 125 тыс. литрами топлива, при его крушении спасти находившихся на борту не было шансов. Об этом сообщил глава индийского МВД Амит Шах, передает Times of India.

«На борту самолета было почти 125 тыс. литров топлива, и из-за высокой температуры [в результате возникшего пожара] не было никаких шансов спасти кого-либо», — сказал он.

При этом глава индийского МВД подтвердил, что один пассажир разбившегося лайнера выжил.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

На данный момент обнаружены 204 тела, известно об одном выжившем: пассажир, сидевший на месте 11А, предположительно, сумел выпрыгнуть из самолета в момент падения.

Ранее стало известно, в какой части самолета сидел выживший при крушении в Индии.

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Крушение самолета в Индии
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