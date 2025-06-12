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Стало известно, в какой части самолета сидел выживший при крушении в Индии

Baza: выживший при крушении Боинга на западе Индии сидел не в хвосте самолета
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Выживший при крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в штате Гуджарат (Индия) сидел в голове самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, обнаруженный выживший — 40-летний Вишваскумар Рамеш, гражданин Великобритании. Сообщается, что мужчина сидел на месте под номером 11A, ближе к голове лайнера.

До этого СМИ сообщали, что полиция Индии обнаружила на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада двоих выживших.

Авиакатастрофа случилась днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия.

Ранее на месте крушения самолета в Индии найдено более 200 тел погибших.

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Крушение самолета в Индии
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