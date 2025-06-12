Boeing 787 Dreamliner упал на общежитие в Индии: более 200 человек погибли

Полиция обнаружила одного выжившего после крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии

В Индии сразу после взлета самолет упал на общежитие студентов-медиков, а затем взорвался. На борту находились 242 человека — граждане четырех стран. На данный момент обнаружены 204 тела, известно об одном выжившем: пассажир, сидевший на месте 11А, предположительно, сумел выпрыгнуть из самолета в момент падения. Из общежития достали не менее 30 тел погибших, точное число жертв устанавливают. Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение впервые в своей истории. В числе возможных причин — столкновение с птицами.

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение oколо города Ахмадабада на западе Индии. Борт упал на общежитие медицинского колледжа, сообщил канал News18.

Воздушное судно вылетело в Лондон в 13:17 по местному времени, крушение произошло почти сразу после взлета, рассказали в Главном управлении гражданской авиации Индии. На снимках с места катастрофы видно, что упавший лайнер пробил стену столовой общежития: на кадрах можно заметить нетронутые тарелки с едой, обугленные обломки самолета и густой дым, поднимающийся с места происшествия. В 13:38, вскоре после столкновения с землей, судно, загруженное топливом для продолжительного полета, взорвалось .

На борту находились десять членов экипажа и 232 пассажира: 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии и один — Канады. По информации источника Reuters, в их числе — 11 детей и двое младенцев. Россиян, по предварительным данным, в самолете не было, сообщило российское посольство.

Изначально индийская полиция предположила, что выживших при крушении нет. «Судя по всему, в авиакатастрофе никто не выжил», — заявил полицейский комиссар Г. С. Малик, подчеркнув, что точные данные о жертвах еще уточняются.

Однако впоследствии стало известно об одном выжившем: им оказался Рамеш Вишваскумар Бучарвада — пассажир, сидевший на месте 11А. Предположительно, он выпрыгнул из самолета во время крушения.

«Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11А. Выживший был найден в больнице и находится на лечении», — подтвердил Г. С. Малик.

Комиссар сообщил, что на месте падения самолета уже обнаружили 204 тела . 41 раненого доставили в больницу — предположительно, речь идет о пострадавших на земле. По данным Reuters, непосредственно из общежития извлекли тела не менее 30 погибших, сейчас около здания работают не менее 20 бригад скорой медицинской помощи.

Причины катастрофы

Крушение стало первым крушением авиалайнера Boeing 787 Dreamliner за всю историю эксплуатации этой модели с декабря 2009 года, свидетельствуют данные портала Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия. Управлял самолетом опытный экипаж: капитан судна Сумит Сабхарвал налетал 8,2 тыс. часов, второй пилот Клайв Кундар — 1,1 тыс. часов.

По данным NDTV, почти сразу после взлета пилот подал сигнал бедствия. Авиадиспетчер попытался связаться с ним, но ответа уже не было.

Официально власти Индии пока не называют причины крушения самолета. Эксперты в числе возможных причин катастрофы называют столкновение с птицами, которое могло привести к потере мощности обоих двигателей воздушного судна.

Авиационный эксперт Санджай Лазар в беседе с NDTV отметил, что проблемы с подъемом самолета начались на очень низкой высоте — это значит, что судно изначально было неспособно подняться. Бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар заявил каналу, что борту также могло не хватить подъемной силы.

«Взлет был идеальным, и, как я полагаю, самолет начал снижаться, не успев выпустить шасси, что может произойти только в случае потери мощности двигателя или прекращения подъемной силы самолета. Очевидно, расследование покажет точную причину», — подчеркнул эксперт.

Местные власти уже поручили службам предпринять необходимые действия, сотрудники правоохранительных органов расследуют причины случившегося. Также была открыта горячая линия для предоставления дополнительной информации. Международный аэропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя (SVPIA) в Ахмедабаде приостановил работу, однако через несколько часов после крушения возобновил ее.

Лидеры многих стран выразили Индии соболезнования в связи с трагедией, в их числе президент России Владимир Путин.