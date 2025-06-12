Путина попросили вернуть награду «Материнская слава»

Руководитель «Объединения многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле попросила президента РФ Владимира Путина вернуть награду «Материнская слава». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Была «Материнская слава» I, II, III степени. Ее могли получить женщины, которые одни воспитывали детей и у которых мужья защищали родину. Но сегодня мы знаем десятки таких семей, в которых не только мамы, но и папы воспитывают», — отметила она.

Карпович выразила надежду на то, что «Отцовская слава» и «Материнская слава» появятся в России как моральная поддержка семьям.

12 июня Путин вручил медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

Кроме того, глава государства встретился в Кремле с участниками программы «Время героев». Он рассказал, что программа создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.

Ранее Путин исполнил мечту мальчика из Сальска.