На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путина попросили вернуть награду «Материнская слава»

Президента РФ Путина попросили вернуть награду «Материнская слава»
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель «Объединения многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле попросила президента РФ Владимира Путина вернуть награду «Материнская слава». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Была «Материнская слава» I, II, III степени. Ее могли получить женщины, которые одни воспитывали детей и у которых мужья защищали родину. Но сегодня мы знаем десятки таких семей, в которых не только мамы, но и папы воспитывают», — отметила она.

Карпович выразила надежду на то, что «Отцовская слава» и «Материнская слава» появятся в России как моральная поддержка семьям.

12 июня Путин вручил медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

Кроме того, глава государства встретился в Кремле с участниками программы «Время героев». Он рассказал, что программа создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.

Ранее Путин исполнил мечту мальчика из Сальска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами