Путин вручает госпремии и медали Героя Труда в День России

Путин в День России вручает в Кремле госпремии и медали Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручает медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о медалях в области науки и технологий, литературы и искусства, которыми россиянине будут награждены за выдающиеся достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности в 2024 году.

Во время мероприятия Путин поздравил всех присутствующих в кремлевском зале с Днем России. Президент отметил, что этот праздник символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь российского государства, его историю и культуру, разнообразие и самобытность регионов страны и другие аспекты.

Глава государства подчеркнул, что «заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине» современных россиян укрепляет ее силу, независимость и суверенитет.

Праздник День России, традиционно отмечаемый 12 июня, символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ.