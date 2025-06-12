Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Сальска

Девятилетний Максим Осадчий из Сальска, ставший героем нового выпуска документального проекта «Юности Граница», получил в подарок от президента России Владимира Путина поездку в Москву, сообщает пресс-служба проекта.

В Москве для Максима провели персональную экскурсию по музейно-храмовому комплексу Вооруженных сил РФ.

Максим Осадчий вместе с родителями собирает посылки солдатам на фронт и пишет поддерживающие письма.

«Я понимаю, как нашим солдатам тяжело сейчас на войне. Да и в госпиталях там обезболивающих не хватает, лекарств всяких», — сказал Максим.

В возрасте 4 лет у Максима обнаружили лимфому Ходжкина. Сейчас болезнь в ремиссии. Часть своей пенсии мальчик регулярно переводит на нужды солдат в зоне СВО.

Напомним, проект «Юности Граница» рассказывает о детях, которые помогают не только участникам специальной военной операции, но и своим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эпизоды первого сезона набрали более 15 млн просмотров суммарно в социальных сетях. В 2024 году проект стал победителем Национальной премии интернет-контента ИРИ в тематической номинации «Герои нашего времени».