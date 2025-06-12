На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Сальска

Владимир Путин подарил мальчику из Сальска поездку в Москву
close
Проект «Юности Граница»

Девятилетний Максим Осадчий из Сальска, ставший героем нового выпуска документального проекта «Юности Граница», получил в подарок от президента России Владимира Путина поездку в Москву, сообщает пресс-служба проекта.

В Москве для Максима провели персональную экскурсию по музейно-храмовому комплексу Вооруженных сил РФ.

Максим Осадчий вместе с родителями собирает посылки солдатам на фронт и пишет поддерживающие письма.

«Я понимаю, как нашим солдатам тяжело сейчас на войне. Да и в госпиталях там обезболивающих не хватает, лекарств всяких», — сказал Максим.

В возрасте 4 лет у Максима обнаружили лимфому Ходжкина. Сейчас болезнь в ремиссии. Часть своей пенсии мальчик регулярно переводит на нужды солдат в зоне СВО.

Напомним, проект «Юности Граница» рассказывает о детях, которые помогают не только участникам специальной военной операции, но и своим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эпизоды первого сезона набрали более 15 млн просмотров суммарно в социальных сетях. В 2024 году проект стал победителем Национальной премии интернет-контента ИРИ в тематической номинации «Герои нашего времени».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами