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Путин на встрече с участниками «Времени героев» перефразировал Михалкова

Путин перефразировал писателя Михалкова, говоря о воспитании детей
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин перефразировал слова писателя Сергея Михалкова, говоря о сложности воспитания детей. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 12 июня, глава государства проводит встречу с участниками образовательной программы «Время героев». Во время мероприятия, которое проходит в Кремле, он перефразировал фразу Михалкова «сегодня дети — завтра народ».

«Замечательный детский писатель Сергей Михалков сказал как-то очень хорошие слова: «сегодня ребенок — завтра гражданин», «сегодня дети — завтра граждане». Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа — работа с детьми», — сказал Путин.

10 июня российский лидер принял участие в заседании Совета безопасности РФ. В ходе встречи он заявил, что быть гражданином — это значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Глава государства обратил внимание на необходимость сделать так, чтобы современные дети и подростки хорошо осознавали данный факт.

В мае Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи. Ее возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее российский лидер похвалил современную молодежь.

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