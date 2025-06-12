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Путин и участник «Времени героев» измерили территорию Якутии в Франциях

Герой России Юргин: на территории Якутии могли бы поместиться восемь Франций
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Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин и Герой России Игорь Юргин порассуждали, сколько Франций могло бы поместиться на территории Республики Саха (Якутии). Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 12 июня, в Кремле проходит встреча главы государства с участниками образовательной программы «Время героев». Во время мероприятия российский лидер отметил, что Якутия является «колоссальной республикой». После этого он обратился к Юргину и поинтересовался у него, сколько Франция могло бы уместиться на территории Якутии.

«Индия точно поместится. И восемь Франций, если мне память не изменяет», — ответил Герой России.

Также в ходе встречи Путин высоко оценил боевое искусство участников специальной военной операции (СВО) из Якутии. Президент РФ в шутливой манере заявил, что республика славится своими «специалистами по боевому искусству» и обращению с ножами.

Кроме того, глава государства отметил богатство культуры и таланты якутского народа. Как он сказал, сейчас существует широкий спектр возможностей для дальнейшего развития Республики Саха.

Ранее участнику СВО из Якутии, победившему украинского бойца в рукопашной схватке, подарили квартиру и земельный участок.

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