В Якутии герой, победивший в рукопашной схватке бойца ВСУ, получил квартиру

Участнику специальной военной операции (СВО), герой России Андрей Григорьев получил сертификаты на земельный участок и квартиру в своем родном Нюрбинском районе в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

«Глава района Алексей Иннокентьев... от имени всех нюрбинцев поздравил Андрея Николаевича [Григорьева] с присвоением ему высокого звания Героя России», — сообщили в администрации.

Там добавили, что Иннокентьев вручил военному сертификаты на квартиру и земельный участок. Боец в знак признательности подарил главе Нюрбинского района якутский нож.

1 марта стало известно, что фермеры Якутии помогли Григорьеву в создании собственной фермы, подарив ему 20 голов скота, а также лошадь якутской породы. До отправки в зону СВО мужчина работал трактористом в сельскохозяйственном кооперативе на своей малой родине в Нюрбинском районе.

23 февраля президент России Владимир Путин наградил Андрея Григорьева медалью «Золотая Звезда» за проявленный героизм в боевой операции.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал видео схватки на ножах между российским военным из Якутии и бойцом ВСУ.

Ранее Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России Григорьеву.