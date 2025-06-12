На месте крушения самолета в Индии найдено более 200 тел погибших

Hindu: на месте крушения самолета в Индии найдено 204 тела погибших

На месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада обнаружено 204 тела погибших. Об этом сообщает Hindu со ссылкой на данные полиции.

При этом 41 человек доставлен в больницу.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик заявил, что при крушении самолета, вероятно, никто не выжил.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.