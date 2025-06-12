В полиции Ахмадабада допустили, что при падении самолета никто не выжил

Комиссар полиции Ахмадабада: выживших при падении самолета, вероятно, нет

Выживших при падении самолета в Индии, вероятно, нет. Такое заявление сделал комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик в беседе с Associated Press.

«Похоже, что при крушении самолета никто не выжил», — сказал он.

По информации NDTV, крушение самолета в Ахмадабаде могло произойти из-за столкновения с птицами. По словам экспертов, птица могла попасть в двигатели, из-за чего самолет не смог набрать необходимую скорость для безопасного взлета.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.