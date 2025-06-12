Boeing заявил, что находится в контакте с Air India после крушения самолета

Boeing: мы находимся в контакте с Air India в связи с крушением самолета в Индии

Boeing заявил, что находится в контакте с авиакомпанией Air India в связи с крушением самолета в Индии, компания готова оказать поддержку. Об этом говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

«Мы находимся в контакте с Air India по поводу рейса 171 и готовы оказать им поддержку», — говорится в публикации.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик заявил, что при крушении самолета, вероятно, никто не выжил.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.