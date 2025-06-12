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В сети появились кадры общежития, на которое упал самолет в Индии

Появились фото общежития, поврежденного в результате падения самолета в Индии
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Соцсети

В сети появились фотографии общежития для медиков в индийском Ахмадобаде, на которое упал Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Кадры опубликовал Telegram-канал 360.ru.

По данным Reuters, на борту находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии. Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.

Самолет Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар штата Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма. По данным индийского авиационного регулятора, самолет успел вылететь за пределы воздушной гавани, прежде чем рухнул на землю.

Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия.

Ранее очевидцы показали обломки упавшего в Индии пассажирского самолета.

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Крушение самолета в Индии
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