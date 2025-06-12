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Лондонский аэропорт подтвердил крушение следовавшего из Индии самолета

Аэропорт Гатвик подтвердил крушение борта в Индии, следовавшего в Лондон
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Аэропорт Гатвик в Лондоне подтвердил крушение борта авиакомпании Air India, следовавшего из аэропорта Ахмедабад. Об этом сообщает Reuters.

«Мы можем подтвердить, что рейс AI171, который разбился при вылете из аэропорта Ахмедабад сегодня, должен был приземлиться в лондонском Гатвике в 18:25 по местному времени», — говорится в заявлении.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту потерпел крушение близ аэропорта Ахмедабада в штате Гуджарат в четверг, 12 июня. Борт направлялся из Ахмедабада в Лондон. В настоящее время выясняются причины авиакатастрофы. По предварительным данным, россиян на борту разбившегося в Индии самолета не было.

Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. Очевидцы сообщили, что в районе крушения был виден густой дым.

Ранее появилось видео с упавшим в Индии самолетом.

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Крушение самолета в Индии
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