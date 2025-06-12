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После падения самолета воздушное пространство штата Гуджарат было закрыто

В индийском штате Гуджарат закрыли воздушное пространство после падения самолета
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В штате Гуджарат (Индия) после падения самолета неподалеку от аэропорта Ахмадабада закрыли воздушное пространство, передает India TV News.

12 июня телеканал News18 сообщил о крушении самолета рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны.

По данным телеканала, авиакомпания совершала рейс в Лондон. Самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

Позднее с местной полиции уточнили, что на борту упавшего самолета компании Air India находились 242 человека.

Отмечено, что на место происшествия оперативно выехали экстренные службы — пожарные и полиция. Все подъездные дороги были перекрыты. Информация о пострадавших еще уточняется.

Ранее в Калифорнии потерпел крушение легкомоторный самолет.

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Крушение самолета в Индии
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