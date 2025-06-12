После падения самолета воздушное пространство штата Гуджарат было закрыто

В штате Гуджарат (Индия) после падения самолета неподалеку от аэропорта Ахмадабада закрыли воздушное пространство, передает India TV News.
12 июня телеканал News18 сообщил о крушении самолета рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны.
По данным телеканала, авиакомпания совершала рейс в Лондон. Самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.
Позднее с местной полиции уточнили, что на борту упавшего самолета компании Air India находились 242 человека.
Отмечено, что на место происшествия оперативно выехали экстренные службы — пожарные и полиция. Все подъездные дороги были перекрыты. Информация о пострадавших еще уточняется.
Ранее в Калифорнии потерпел крушение легкомоторный самолет.