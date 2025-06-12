В Индии активировали центр помощи после авиакатастрофы

Авиакомпания Air India пообещала помочь семьям граждан, потерпевших крушение в авиакатастрофе под Ахмедабадом. Об этом сообщает Reuters.

Там также отметили, что делают все, чтобы помочь спасателям на месте авиакатастрофы.

В настоящее время активирован центр помощи в экстренных ситуациях, создана группа поддержки для семей, ищущих информацию после катастрофы.

Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил обеспечить немедленное предоставление всей необходимой поддержки.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту потерпел крушение близ аэропорта Ахмедабада в штате Гуджарат в четверг, 12 июня. Борт направлялся из Ахмедабада в Лондон. В настоящее время выясняются причины авиакатастрофы. По предварительным данным, россиян на борту разбившегося в Индии самолета не было.

Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. Очевидцы сообщили, что в районе крушения был виден густой дым.

Ранее появилось видео с упавшим в Индии самолетом.