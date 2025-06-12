Полиция Индии подтвердила крушение самолета с пассажирами под Ахмедабадом. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах заявили, что пассажирский самолет авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту потерпел крушение близ аэропорта Ахмедабада в штате Гуджарат в четверг, 12 июня. Борт направлялся из Ахмедабада в Лондон. В настоящее время выясняются причины авиакатастрофы.

Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. Очевидцы сообщили, что в районе крушения был виден густой дым.

До этого начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан подтвердил потерю республикой истребителей во время конфликта с Пакистаном 7-10 мая. Чаухан также назвал заявления Пакистана о том, что пакистанские Вооруженные силы сбили шесть индийских военных самолетов, «абсолютно неверными».

Ранее аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе.