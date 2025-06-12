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В Херсоне временно ограничили движение троллейбусов

Движение троллейбусов приостановили в Херсоне из-за повреждения инфраструктуры
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Depositphotos

Движение троллейбусов приостановили в городе Херсоне на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, решение было принято в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. О каких именно сооружениях идет речь, в публикации не уточняется.

11 июня на территории Херсонской области, которая находится под контролем Киева, ввели графики отключения света. Причина заключается в повреждении основного электрооборудования.

В тот же день в Николаевской области на юге Украины произошло отключение света. Об этом в своих Telegram-каналах написали глава военной администрации региона Виталий Ким, а также мэр города Николаева Александр Сенкевич.

9 июня в Сумской области на северо-востоке Украины без света временно остались более 20 тыс. абонентов. Электричество пропало в четырех общинах Шосткинского района, рассказал глава военной администрации региона Олег Григоров. Он подчеркнул, что на фоне случившегося местные объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания.

Ранее в Киеве после взрывов произошло отключение света в более чем 2,1 тыс. квартир.

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