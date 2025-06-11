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В Николаевской области Украины пропал свет

Глава администрации Николаевской области заявил об аварийном отключении света
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Anna Voitenko/Reuters

Отключение света произошло в Николаевской области на юге Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Виталий Ким.

«Аварийное отключение», — говорится в заявлении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале также сообщил, что в городе отсутствует электроэнергия. По его словам, сотрудники профильных служб уже приступили к устранению проблемы.

Как пишет украинское издание «Общественное. Новости», Николаевская область — не единственный регион, где произошло отключение света. Аналогичная ситуация наблюдается и на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву.

9 июня в Сумской области Украины без света остались более 20 тыс. абонентов. С отключением электричества столкнулись жители четырех общин Шосткинского района. Глава военной администрации региона Олег Григоров рассказал, что ряд объектов критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания.

6 июня без света остались более 2,1 тыс. квартир в жилых домах в Киеве. Подачу электроэнергии возобновили только во второй половине дня.

Ранее на Украине решили перейти на европейский стандарт напряжения в электросетях.

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