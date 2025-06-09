В Сумской области без света остались более 20 тысяч абонентов

Глава ОВА Григоров: в Сумской области без света остались более 20 тыс. абонентов

Более 20 тысяч абонентов остались без электричества в Сумской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

«Обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района. Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания», — уточнил он.

По словам Григорова, уже начались восстановительные работы.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на всей территории региона произошло временное отключение электроэнергии. Он отметил, что такая ситуация «будет повторяться какое-то время» в связи с предыдущими атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую систему.

8 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более пяти тысяч абонентов региона остались без электроснабжения в результате ударов со стороны украинских войск.

Ранее в Киеве без света остались более двух тысяч квартир.