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В подконтрольной Киеву части Херсонской области введут ограничения на электричество

«Страна.ua»: в Херсонской области введут ограничения на электричество
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Depositphotos

Графики отключения света вводят на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на местное облэнерго.

«Начнут их вводить сегодня вечером (11 июня. — «Газета.Ru»), а опубликовать обещают завтра», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что причина введения графиков — повреждение основного электрооборудования.

Незадолго до этого агентство УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина сообщало, что в Херсонской области был атакован энергообъект, ситуация со светом и электричеством сложная. Глава ОВА призвал жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии.

В свою очередь глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким сообщал, что в регионе также произошло отключение света. По его словам, отключение было аварийным.

Как писало украинское издание «Общественное. Новости», Николаевская область — не единственный регион, где произошло отключение света. Аналогичная ситуация наблюдается и на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву.

Ранее американский политолог заявил о переломном моменте в конфликте на Украине.

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