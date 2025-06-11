В подконтрольной Киеву части Херсонской области введут ограничения на электричество

Графики отключения света вводят на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на местное облэнерго.
«Начнут их вводить сегодня вечером (11 июня. — «Газета.Ru»), а опубликовать обещают завтра», — говорится в публикации.
Портал отмечает, что причина введения графиков — повреждение основного электрооборудования.
Незадолго до этого агентство УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина сообщало, что в Херсонской области был атакован энергообъект, ситуация со светом и электричеством сложная. Глава ОВА призвал жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии.
В свою очередь глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким сообщал, что в регионе также произошло отключение света. По его словам, отключение было аварийным.
Как писало украинское издание «Общественное. Новости», Николаевская область — не единственный регион, где произошло отключение света. Аналогичная ситуация наблюдается и на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву.
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