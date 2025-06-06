В Киеве без света остались более двух тысяч квартир

Свет пропал в более чем 2,1 тысячи квартир в жилых домах Киева

Более 2,1 тыс. квартир в жилых домах в столице Украины остались без света. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.

«На данный момент без электроснабжения остаются 2167 квартир на левом берегу города», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что сотрудники аварийных служб уже приступили к восстановительным работам. Подачу электроэнергии планируют возобновить в течение суток.

Ночью 6 июня во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. После этого в Киеве произошли две серии взрывов.

Кроме того, местные СМИ сообщили о ракетных ударах в городе Луцке в Волынской области. Также ракетные удары зафиксировали в столице и Киевской области, Днепропетровской области, Одесской области, Кировоградской области и еще нескольких регионах.

Утром глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что на территории Дрогобычского района выявили повреждение одного из промышленных объектов. По его словам, инцидент мог повлиять на работу линий электропередачи. В связи с этим чиновник предупредил жителей близлежащих населенных пунктов о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

Ранее на Украине решили перейти на европейский стандарт напряжения в электросетях.