На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве без света остались более двух тысяч квартир

Свет пропал в более чем 2,1 тысячи квартир в жилых домах Киева
close
Gleb Garanich/Reuters

Более 2,1 тыс. квартир в жилых домах в столице Украины остались без света. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.

«На данный момент без электроснабжения остаются 2167 квартир на левом берегу города», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что сотрудники аварийных служб уже приступили к восстановительным работам. Подачу электроэнергии планируют возобновить в течение суток.

Ночью 6 июня во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. После этого в Киеве произошли две серии взрывов.

Кроме того, местные СМИ сообщили о ракетных ударах в городе Луцке в Волынской области. Также ракетные удары зафиксировали в столице и Киевской области, Днепропетровской области, Одесской области, Кировоградской области и еще нескольких регионах.

Утром глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что на территории Дрогобычского района выявили повреждение одного из промышленных объектов. По его словам, инцидент мог повлиять на работу линий электропередачи. В связи с этим чиновник предупредил жителей близлежащих населенных пунктов о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

Ранее на Украине решили перейти на европейский стандарт напряжения в электросетях.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами