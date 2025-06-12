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Аэропорт Калуги спустя три часа вернулся к работе

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск самолетов в калужском аэропорту Грабцево сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на почти три часа.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов делали все, чтобы обеспечить безопасное выполнение рейсов. Московские воздушные гавани вернулись к работе в 2:50. Кроме того, в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.

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