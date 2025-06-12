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В аэропорту Калуги временно ограничили полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов
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Илья Питалев/РИА Новости

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также заявил, что такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Незадолго до этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об опасности атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого района.

12 июня в Минобороны России заявили, что за три часа над регионами страны сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. По информации военного ведомства, атаки БПЛА произошли накануне в период с 21:00 до полуночи. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 38 дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской и два — над Крымом.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы России.

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