Два московских аэропорта возобновили работу

Во Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения на работу столичных аэропортов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко опубликовал пост о том, что Внуково и Шереметьево перестали принимать и отправлять рейсы, в 1:36 мск.

В аэропорту Калуги (Грабцево) тоже ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов.

12 июня в Минобороны России сообщили, что за три часа над регионами РФ сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. По данным военного ведомства, атаки БПЛА произошли накануне в период с 21:00 до полуночи. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 38 дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской и два — над Крымом.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.