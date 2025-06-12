Аэропорт Ярославля временно прекратил работу

В Ярославле временно ограничили работу аэропорта Туношна. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что воздушная гавань временно не будет принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Его пост размещен в 3:40.

В ночь на четверг, 12 июня, в аэропорту Калуги (Грабцево) тоже ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Кроме того, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов делали все, чтобы обеспечить безопасное выполнение рейсов. Московские воздушные гавани вернулись к работе в 2:50.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.