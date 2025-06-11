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Россиянина Гойду обвинили в дискредитации российской армии

Осторожно, новости: москвича с фамилией Гойда обвиняют в дискредитации ВС РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

На россиянина Эдуарда Гойду составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

«Как узнали «Осторожно, новости», протокол на 58-летнего инженера Эдуарда Гойду поступил в Тушинский суд Москвы, заседание назначено на конец июня. Что именно вменяют инженеру, неизвестно», — говорится в сообщении.

Журналистам Гойда рассказал, что причиной стал «разговор на улице», другие подробности не уточнил. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

5 июня сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга Дарью Козыреву оштрафовали в рамках административного дела о дискредитации ВС РФ. В феврале 2024 года Дарью Козыреву арестовали за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге. В декабре того же года прокурор попросил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Сама девушка и ее адвокат также просили изменить меру пресечения, но только на запрет на общение с участниками судопроизводства. В итоге суд удовлетворил требование прокурора.

Ранее в Санкт-Петербурге блокадницу оштрафовали//www.gazeta.ru/social/news/2025/05/23/25857374.shtml за дискредитацию ВС РФ.

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