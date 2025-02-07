Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возложившей цветы к памятнику поэту Шевченко петербурженке сменили меру пресечения

Петербурженке Козыревой изменили арест на запрет определенных действий
close
Дарья Козырева/VK

Суд изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий Дарье Козыревой, которая обвиняется в повторной дискредитации армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Девушка сначала попала в СИЗО за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Однако в декабре прокурор просил меру пресечения изменить на запрет определенных действий. Сама Козырева и ее адвокат также просили изменить меру пресечения, установить запрет на общение только с участниками уголовного судопроизводства.

В итоге суд изменил арест на запрет определенных действий по 02 декабря 2025 года. Козыревой запрещено выходить из квартиры с 21:00 до 07:00 без разрешения следователя либо суда, общаться с участниками уголовного судопроизводства кроме защитника, следователя, оперативных сотрудников и близких родственников.

Также девушке запретили отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, в том числе через электронные средства связи, использовать без разрешения следователя и суда мобильную связь и пользоваться интернетом, за исключением вызова скорой помочь, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения с контролирующим органом, защитником, следователем, судом. Подсудимой запретили делать публичные сообщения, заявления, обращения, давать интервью и комментарии, в том числе через СМИ.

15 декабря 2023 года на петербурженку составляли протокол о дискредитации армии за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором она критиковала законы, связанные со спецоперацией на Украине.

Второй протокол о дискредитации российской армии в отношении девушки составили после задержания 24 февраля 2024 года за наклеенный на памятник Шевченко плакат с фрагментом его стихотворения «Завещание».

Ранее пассажира российского поезда оштрафовали за негатив про СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами