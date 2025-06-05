В Петербурге оштрафовали девушку, возложившую цветы к памятнику поэту Шевченко

Жительницу Санкт-Петербурга Дарью Козыреву оштрафовали в рамках административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 40,5 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

В феврале 2024 года Дарью Козыреву арестовали за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге. В декабре того же года прокурор попросил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Сама девушка и ее адвокат также просили изменить меру пресечения, но только на запрет на общение с участниками судопроизводства. В итоге суд удовлетворил требование прокурора.

18 апреля текущего года петербурженку приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом Козырева не признала свою вину в дискредитации ВС РФ.

В мае Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении девушки. Причиной послужили ее высказывания о войне во время последнего слова на апрельском заседании.

Ранее в Санкт-Петербурге блокадницу оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.